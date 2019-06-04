Участник британского шоу Britain’s Got Talent Джонатан Гудвин шокировал публику, когда «похоронил» себя заживо под гравием. Номер иллюзиониста набрал в YouTube полмиллиона просмотров за день.

Гудвин залез внутрь стеклянного контейнера, после чего на него сверху начал высыпаться гравий. Он продолжал сыпаться до тех пор, пока мужчина не оказался укрыт им с головой. После этого несколько секунд он не подавал признаков жизни, что шокировало многих зрителей.

В студии присутствовали спасатели, которые уже приготовились вызволять иллюзиониста. Однако неожиданно в контейнере появилась его рука, после чего и сам он появился в полный рост. Судьи также были перепуганы.

Minval.az