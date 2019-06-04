Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского отправить министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

Автором петиции выступил гражданин Роман Василенко.

«О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова», — говорится в тексте петиции.

Петиция зарегистрирована 2 июня и уже собрала 1458 подписей. При этом для начала ее рассмотрения, необходимо набрать минимум 25 тысяч подписей за 90 дней.

31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости. Было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных повреждений головы.

По подозрению в ранении ребенка задержали двух полицейских, которые в нетрезвом состоянии выстрелили из огнестрельного оружия в ребенка.

В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице.

Вчера вечером под стенами МВД проходил митинг с требованием наказания виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, в ранении которого подозревают правоохранителей.

Minval.az