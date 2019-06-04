Азербайджан и Турция расширяют военное сотрудничество. В Нахчыван прибыли личный состав и военная техника Вооруженных Сил Турции — для участия в совместных азербайджано-турецких тактических учениях «Нерушимое братство — 2019» с боевыми стрельбами. Они пройдут с 7 по 11 июня.

Совместные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции проходят в последнее время регулярно. И не только в Нахчыване, где Турция несет определенные обязательства согласно Карсскому договору.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Понятно, что расширение военного сотрудничества Азербайджана и Турции, обладающей второй по мощи, после США, армией в НАТО, заметно меняет расстановку сил в Карабахе.

Понятно, что за такими военными учениями с напряженным вниманием следят в Армении. Особенно с учетом такой детали: из Нахчывана можно «достать» и до Еревана, и до Мецаморской АЭС, и до Воротанской ГЭС. Но не только. Вряд ли меньше внимания им уделяется в России.

Здесь нужно уточнение. В Азербайджане близкие отношения с Турцией считались и считаются чем-то «само собой разумеющимся», но Кремль, в особенности в годы существования СССР, к этим традиционным связям и взаимным симпатиям Азербайджана и Турции относился с подозрением. Не зря в советские годы в Азербайджане самым популярным политическим обвинением был именно «пантюркизм». Теперь же в РФ, как об этом рассказывал Minval.az, вновь собираются «бороться с пантюркизмом». Пока что речь идет о попытках «перехватить инициативу» в тюркоязычных субъектах федерации самой России, но авторы соответствующих российских государственных программ и не скрывают, что намерены в случае успеха распространить опыт и на страны бывшего СССР. Тем более в РФ не могут не понимать и другого: речь идет о сближении не только с Турцией, но и с НАТО. Сценарий совместных учений вооруженных сил Азербайджана и Турции предполагает и весьма тесную координацию действий в боевой обстановке, что уже однозначно свидетельствует о переходе вооруженных сил Азербайджана на «натовскую» систему.

Но самое примечательное, нынешние учения в Нахчыване стартовали на фоне все более явных признаков «охлаждения» в отношениях Анкары и Москвы. Прежде всего на сирийском направлении. Напомним: договорившись в Астане с партнерами, в том числе с Турцией, о создании «зон безопасности» в Сирии, Москва в нарушение всех договоренностей и обязательств планомерно «зачищает» эти самые зоны безопасности. Теперь бомбардировки и зачистки охватили последнюю из них — Идлиб, за которую отвечала как раз Турция. Причем российские воздушные удары и гибель мирных жителей приняли такие масштабы, что президент США Дональд Трамп в своем Твиттере предупредил: «Поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных граждан. Мир смотрит на эту бойню. Какова цель, что это даст вам? Прекратите». Позже в беседе с журналистами Дональд Трамп подтвердил: «Я предупредил людей семь месяцев назад (пригрозил Сирии авиаударами за предполагаемое применение химического оружия), я остановил это. Мне не нравится, что происходит».

Отвечать на трамповский твит взялся Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Который тут же обвинил во всем…Турцию. По его словам, «в Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют вот эту концентрацию для нанесения ударов — как по гражданским объектам, так и (для) осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов, такая ситуация неприемлема». Потом добавил, что сейчас осуществляется взаимодействие России с турецкой стороной, «которая как раз и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки не происходили из Идлиба».»Вы знаете, что на этот счет действуют сочинские договоренности, работа ведется в этом направлении, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций». В переводе: Москва обвинила во всем Анкару.

Наконец, сгущаются тучи и над договоренностями между РФ и Турцией о поставках ЗРК С-400 «Триумф». Напомним: согласно последним новостям, Анкара и Вашингтон договорились о создании совместной технической комиссии для изучения всех рисков такого рода поставки. Официально эта новость не подтверждена, но и не опровергнута. Здесь тоже наличествует огромное поле для комментирования. Как уверяют «осведомленные источники», Госдепартамент и Пентагон против создания такой комиссии и настаивают на расторжении контракта, но вот с Трампом Эрдогану удалось «найти точки соприкосновения». Каким будет заключение этой комиссии, пока можно только предполагать, но многие эксперты, в том числе в Турции, уверены: вполне возможно, что в Анкаре «готовят почву» для разрыва контракта по С-400. Особенно если Москва продолжит «зачистку» сирийского Идлиба.

А тогда уже совместные учения Азербайджана и Турции получают совсем другое «прочтение». И тоже превращаются в подтверждение самостоятельной внешней политики Азербайджана, которая базируется на национальных азербайджанских, а не «общесоюзных», «верноподданических» или «союзных с Россией» интересах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az