Опубликованы кадры задержания подозреваемых в убийстве ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Видео опубликовал телеканал «360tv».

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По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 года рождения. Роль каждого устанавливается следствием. По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены экспертизы.

В настоящий момент установлены все участники происшествия, сейчас определяется их процессуальный статус. Материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший спецназовец (статья 111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом о его убийстве (статья 105 УК РФ).

По словам отца погибшего Алексея Белянкина, в убийстве подозреваются армяне, а предполагаемым убийцей его сына является Григор Оганян. Задержанные участники драки сообщили на допросе в полиции, что купили возможному преступнику билет на самолет до Армении.

Телеграм-канал Baza пишет, что конфликт, в котором убит бывший спецназовец ГРУ, начался на национальной почве. Сидевшие в баре армяне пытались выгнать, а затем забить насмерть двух парней за то, что те были русскими.

Инцидент произошёл поздним вечером 1 июня в подмосковной деревне Путилково. Двое местных жителей зашли в бар, чтобы выпить пиво. Однако посетителям-армянам не понравилось, что их компанию разбавили двое русских. Они потребовали от парней покинуть заведение, однако те отказались, так как уже успели сделать заказ.

Конфликт быстро перешёл в групповое избиение и выплеснулся из бара на улицу. Проходивший мимо ефрейтор ГРУ Никита Белянкин увидел, как толпа приезжих забивает насмерть двоих русских парней. Он кинулся жертвам на выручку и тем самым спас им жизнь. Однако один из участников драки ударил бывшего спецназовца ножом прямо в сердце. Белянкин скончался на месте до приезда машины скорой помощи.

Minval.az