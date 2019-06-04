Вечером 1 июня в подмосковном Путилково был убит 24-летний Никита Белянкин. По словам очевидцев, он решил вступиться за незнакомых мужчин, которых избивали около десятка человек; в ходе конфликта его ударили ножом в сердце. Преступление получило большой резонанс — в том числе потому, что погибший служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии.

По словам его отца Алексея Белянкина, его сын оборонялся от толпы травматическим пистолетом

По словам родственника погибшего, Белянкин сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего выпустил по ногам нападавших почти весь магазин с патронами. Он подчеркнул, что у сына была лицензия на травматику.

Алексей Белянкин заявил, что у погибшего было патологическое чувство справедливости, поэтому он пошел в силовики.

3 июня Telegram-канал «112» сообщил, что убийцей бывшего ефрейтора спецназа ГРУ, предположительно, оказался шашлычник Григор Оганян. Кроме того, другие участники драки признались, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении. Они добавили, что инцидент в баре подмосковного поселка случился на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей.

Григор Оганян

Алексей Белянки сообщил о задержании одного из подозреваемых в убийстве сына.

По словам Белянкина, следователи рассказали, что всех причастных к убийству его сына установили и большинство из них уехали в Армению. «Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — сообщил Белянкин.

Minval.az