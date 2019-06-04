28 мая, в День Азербайджанской республики, Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия (УРАНКА) и ульяновское представительство Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) провели мероприятие в рамках дней национальной культуры. В ДК «Киндяковка» активисты Студенческого клуба азербайджанцев Ульяновска (СКАУ), основанного при УРАНКА, представили театрализованное представление «Эляддин» — всем известную историю Аладдина, но только на современный лад.

Открывая творческий вечер, председатель УРАНКА Ислам Гусейнов сказал:

— Сегодня особенный день для каждого азербайджанца – день государственности и независимости страны. Где бы ни жили азербайджанцы, гражданами какой бы страны ни были, эта дата является особенной и дорогой сердцу. Мы ощущаем себя единой нацией, которая питается от мощных духовных и культурных корней нашей истории. Я горжусь тем, что я азербайджанец! Я рад тому, что азербайджанцы в Ульяновске объединены в сильную общину, которая вносит свой конструктивный вклад в развитие нашей области. Приветствую всех гостей нашей встречи – спасибо, что проявили интерес к нашей национальной культуре! Убежден – чем больше мы знаем друг о друге, тем меньше недопонимания между нами. Тем больше дружбы!

С приветственным словом к собравшимся обратились начальник Управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации губернатора Сергей Паховский и заведующая филиалом Центра по возрождению и развитию национальных культур Ульяновской области Нурия Туркова

— В очередной раз азербайджанская диаспора радует нас содержательными событиями, — сказал Сергей Вячеславович, — Азербайджанцы – народ с очень доброй, красивой и умной культурой. Уверен, что мы сегодня в этом убедимся! Большое спасибо организаторам за их вклад в дело дружбы, в развитие Ульяновской области!

Праздничная программа началась с небольшого фильма об истории Страны огней – от глубокой древности до сегодняшнего дня. Видео презентация продолжилась клипом популярного современного певца Эмина Агаларова «Мой Азербайджан». После музыкального привета настало время театральных талантов из СКАУ. За основу своей постановки они взяли всемирно известную сказку об Аладдине- Эляддине, но смело перенесли ее сюжет в современные реалии. Добавили стихи на азербайджанском языке, народные песни и танцы – и вынесли плоды своих стараний на суд публики. Современный Эляддин смотрит телевизор, играет в нарды, общается с друзьями по мобильному телефону и торгует дынями на базаре. Первое желание, которое он загадывает джинну – чтобы таможенники на границе его не обыскивали. И только после этого просит волшебника подарить ему любовь всей его жизни. Выбор падает на дочь султана Жасмин. Чтобы добраться до замка, в котором живет принцесса, Эляддин приходится прочитать мейхану (азербайджанские частушки) для гаишников. Под балконом у возлюбленной молодой парень читает проникновенные стихи на азербайджанском языке. Поэзия пленяет не только девушку, но и ее родителей, которые соглашаются отдать дочь замуж. Следующая сцена – свадьба! А какая свадьба без зажигательных танцев и веселых песен? Спектакль продолжается и заканчивается несколькими музыкальными номерами.

— Хочу поблагодарить нашу молодежь за сегодняшний праздник, — говорит Ислам Гусейнов, — они отлично подготовились и впечатлили всех зрителей. Подрастает новое поколение российских азербайджанцев, и я рад, что они чтут и популяризируют наши традиции и культуру!

Minval.az