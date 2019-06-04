«Вечная память» — под таким названием вышел заключительный эпизод сериала «Чернобыль», который оказался самым рейтинговым в истории по версии портала IMBDb.

Как сообщает Голос Америки, много зрителей обращает внимание на точность деталей советского быта, которые удалось передать режиссерам и сценаристам, несмотря на то, что они иностранцы. Как рассказал изданию сценарист сериала Крег Мейзин, было много причин, почему он хотел рассказать эту историю, но, видимо, для украинской аудитории интереснее то, как именно он это хотел рассказать. «Я всегда знал, что это трагедия, которая непосредственно повлияла на украинский и белорусский народ, и косвенно коснулась сотен тысяч людей со всего Советского Союза», — рассказывает Мейзин. «Мы сняли этот сериал в память о всех, кто страдал и пожертвовал собой. Именно поэтому последний эпизод называется «Вечная память»».

Темой Украины он начал интересоваться еще в университете — там он познакомился с украинскими американками Дорой Хомяк и Ульяной Легедзой. Они были первыми, кто начали об этом рассказывать мужчине. Именно поэтому ученого Ульяну Хомюк — героиню, которую играет Эмили Уотсон, он назвал в честь них обоих.

«Он мне сказал, что имеет такую идею — а я говорю: «Хомяк лучше нет, может немного изменить?», — смеется член правления волонтерской организации Razom For Ukraine Дора Хомяк. «Он превратил фамилию на Хомюк. А Ульяна Легедза с нами училась также, она американка украинского происхождения. Когда он мне написал несколько лет назад в твиттере, что начинает снимать что-то про Чернобыль, то я отнеслась к этому с оговоркой, потому что уже не первый раз кто-то пытался рассказать что-то об Украине, но получалось не очень качественно. Однако этот сериал мне нравится, это очень качественная работа».

Среди прочего, зрители и критики обращают внимание на мелкие детали быта, которые изобразили в сериале. Номерные знаки автомобилей, газеты, одежда, сигареты, которые курили в то время. Те вещи, которые рядовой американский зритель вряд ли заметит. Впрочем, для создателей сериала было важно соблюсти даже такие мелкие нюансы, говорит Крег Мейзин.

«Когда ты рассказываешь историю страданий, ты должен делать это с уважением. Как я могу проявить уважение? Для меня было очень важным получить детали прямо из советской жизни. Я хотел, чтобы каждый ценил и определил для себя настоящую, повседневную красоту, и борьбу, жертву и гордость жизни советских граждан, которые пострадали от этого ужасного события».

В этом ему помогала целая команда людей в Украине и США. «Крег подключил к своей команде специалистов по этой теме, включительно с людьми, которые помнят Союз и жили в Украине именно в 80-х годах», — говорит Дора Хомяк. «Чтобы они отредактировали, чтобы они раскритиковали, чтобы каждая деталь была правильной. Я время от времени спрашивала его — ты читал это, ты читал это, ты знаешь такого автора? И он всех знал — я советовала ему разные книги. И он интересовался этим. Читал, писал, говорил. Я спрашивала у него, читал ли он вещи Юрия Щербака, который был на месте. Книги Сергея Плохия «Чернобыль» и «Ворота Европы», кажется, я также вспоминала Энн Эпплбаум».

Крег Мейзин говорит: «Мы довольны тем, насколько нам удалось это сделать. То, что народ Украины, Беларуси и России хорошо воспринял наш сериал, значит для меня больше, чем любая рецензия критиков”.

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