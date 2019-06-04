Атакующий полузащитник «Арсенала» Месут Озил остался недоволен своей заменой во время финального матча Лиги Европы.

После того, как немецкий футболист турецкого происхождения покинул поле, наставник «пушкарей» Унаи Эмери стал рассказывать Озилу о его ошибках во время матча, на что игрок ответил: «Ты мне не учитель», сообщает турецкая газета Hurriyet.

По ходу сезону в СМИ появлялась информация о непростых взаимоотношениях ключевого игрока «Арсенала» и главного тренера команды.

Напомним, по итогам сезона лондонцы расположились на пятой строчке АПЛ, а также дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Челси» со счетом 1:4.

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