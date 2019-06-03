Президент Азербайджана Ильхам Алиев приедет в Минск в конце июня. Он примет участие в церемонии открытия II Европейских игр, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 3 июня встретился с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Обсудили в том числе и подготовку к предстоящему визиту Ильхама Алиева в Минск.

Также они рассмотрели тему дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран в международных организациях, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня под эгидой Европейских олимпийских комитетов. В играх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств. Первые в истории Европейские игры в июне 2015 года принимала столица Азербайджана Баку.

Minval.az