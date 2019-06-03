В Тбилиси 21 июня состоится 8-й Международный каспийский энергетический форум. В Caspian Energy Forum Tbilisi — 2019 примут участие более 300 делегатов из 30 стран, информирует «Новости-Грузия».

На форуме будут представлены руководители государственных структур Грузии и Азербайджана, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также главы крупных международных компаний и международных финансовых институтов.

Организатором форума является компания Caspian Energy Georgia, спонсором — PASHA Bank Georgia. Форум проводится при поддержке правительства Грузии, посольства Азербайджанской Республики в Грузии и Caspian European Club.

«Форум будет посвящен развитию азербайджано-грузинских отношений в области экономики и энергетики», — сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Minval.az