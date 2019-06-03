Американская модель Кинси Волански рассказала, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

По мнению девушки, именно такие поступки помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живет.

«Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», — написала Волански в Instagram.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» был прерван из-за девушки, выбежавшей на поле в середине первого тайма. Нарушительницу поймали стюарды, после чего ее отправили в подтрибунное помещение.

«Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0 и впервые с 2005 года выиграл престижный турнир. Голы в составе команды забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Minval.az