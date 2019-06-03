В Швеции 2 июня состоялся дебют шведско-азербайджанского драматического театра «Тумурджук». Об этом сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Швеции (КАШ) Эмиль Мирзоев.

«Это было нечто потрясающее. Наш детский квартет впервые выступил перед большой аудиторией. Дети очень волновались, но все прошло на ура. Зрители получили незабываемые впечатления. Показанный спектакль «Внуки 101 дитя» растрогал всех присутствующих, включая меня. Как глава КАШ, я приложу все усилия, чтобы закрепить этот успех. Талант и стремление наших детей необходимо поощрять и поддерживать», — сказал он сайту Vesti.az.

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