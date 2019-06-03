Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с октября 2019 года остановит выполнение прямого рейса по направлению Баку — Нью-Йорк, сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

«Мы решили с октября текущего года закрыть рейсы Баку -Нью-Йорк-Баку, поскольку развитие полетов в США было связано с нашими планами по расширению флота за счет покупки новых самолетов Boeing 737 MAX-8», — отметили в пресс-службе.

С учетом отказа от контракта на приобретение 10 Boeing 737 MAX-8, AZAL планирует сосредоточиться на более приоритетных направлениях за счет имеющегося в распоряжении воздушного флота, добавили в AZAL.

Minval.az