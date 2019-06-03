Российский пропагандист Владимир Соловьев выразил недовольство, что президент РФ Владимир Путин недостаточно жестко ведет себя с представителями российской оппозиции.

«Для меня Путин недостаточно жесток… Мы ведем себя гораздо либеральнее, чем Америка и Германия», – сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия-1». По словам Соловьева, против России «ведется война», сообщает Обозреватель.

«Мы делаем вид, что в нашей стране иностранным структурам можно впрямую работать с нашими отдельными «спикерами», представителями общества, натравливая их на то, что им не нравится», – заявил Соловьев.

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По его словам, на этой «войне» Россия «по-прежнему находится в положении», когда не знает, «какова ее идеология».

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