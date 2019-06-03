Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заработал за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 около €110 млн. Об этом в воскресенье сообщила газета Mirror.

В финальном матче, который прошел 1 июня в Мадриде, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Голы забили Мохаммед Салах (2-я минута с пенальти) и Дивок Ориги (87).

По информации издания, клуб получил в районе €19 млн за победу в турнире. Всего за участие в Лиге чемпионов «Ливерпуль» заработал €74,35 млн. Предполагается, что английская команда также получит около €35 млн от продажи телевизионных прав. «Тоттенхэм», по информации издания, заработал примерно на €1 млн меньше, чем «Ливерпуль».

Minval.az