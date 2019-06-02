Скучная история под названием «мхитарян» отшумела, и в памяти остался бакинский финал, где, разумеется, победил сильнейший. Все, кто предпринял попытки отыграть околофутбольный сюжет на антиазербайджанской ноте, не только остались с носом, но и угодили в безличие. Причина в том, что снова просчитались в действиях новых реалий.

Казалось бы, мало-мальски соображающим пора бы уняться, не бузить, да и не концентрировать внимание на себе. Но продолжают галдеж и обнажают новые грани нажитого позора.

Премьер Никол Пашинян, как заправский массовик, тоже не смог добиться перемены в настроениях и привязался к уничижительной теме. Его запись в сети о телефонном разговоре с провалившимся футболистом может и наделала шума, но только в пределах Армении, и никак не в международном масштабе.

Оно и понятно, ведь командир улицы продолжает поиск выгодных для себя поводов, чтобы выправить шаткое положения. Добиться отдачи от подвернувшегося случая решил с помощью предельного радиуса псевдополитической экспрессии.

Его серое умозаключение сводится к мысли о «расистской политике Баку», которая-де не позволила армянскому футболисту принять участие в важной игре его карьеры.

Как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Опять всему причиной «неправильная политика Азербайджана», которая по логике должна восприниматься, как антитеза в виде правильной политики Еревана. Но если спортсмен сам проявил малодушие, плюнул на решение наставника команды, ударившись в авантюру, причем здесь Баку?

Разве в Азербайджан не наведываются другие армянские атлеты, или кому-то доселе после предварительных согласований и процедур показывали сигнал стоп? Конечно же, нет. Другое дело, почему лицам армянской национальности, прибывающим в Азербайджан, приходится проходить через специальный коридор формальностей. Тут уж ничего не поделаешь. Понятие неблагонадежность после совершенных террористических актов и попыток совершить новые и вызвали к жизни предпринимаемые меры предосторожности.

Безопасности никогда не бывает много, и армянам вместо того, чтобы шуметь и разводить демагогию, уж лучше позаботиться об усилении мер безопасности путем отказа от всех форм мракобесия и ненависти к азербайджанцам и туркам. Их вековая вражда и месть – это и корень зла, который не дает покоя региону вот уже много времени.

В Армении считают, что футболист «Арсенала» нуждался в поддержке Пашиняна, дабы не остаться в одиночестве. Повод не то чтобы странный, но и фальшивый. Если премьер считает, что в его бесплодном содействии нуждался изгой финального матча, то какой же он политик и руководитель, если не смог убедить игрока ради правильного решения?!

В том и дело, что его вмешательство было вызвано желанием придать моменту международное звучание, сотворить из микро случая макро эффект ради своего реноме. Получилось обратное, и вместе с футболистом опростоволосился сам премьер.

Сколько бы он ни талдычил о высокой морали, сам себя подставил, и потому дружина пропагандистов наводит на гнусную историю флер презентабельности, мол, глава кабинета должен был поддержать соотечественника, избравшего ошибочный ход.

Но интересно другое. В Армении стадным чувством пришли к выводу, что причиной неприятного поражения «Арсенала» стало напряжение, вызванное отсутствием в составе армянского футболиста. Поговаривают о «скованности и психологических конвульсиях» игроков «Арсенала». Всего этого, конечно же, не было.

Причиной поражения стали иные мотивы, и нет смысла о них вспоминать. Однако скованность и психологические конвульсии – это признаки из поведенческой манеры армянских политиков. Они и держат их в постоянном замешательстве, мешая долгожданному мозговому прозрению.

Им бы научиться, точнее, отвыкнуть от дурной привычки отрицания всего азербайджанского и турецкого. Все негативное в их представлениях ассоциируется только с тюрками, и разве можно это называть плодом здоровой психики и сознания?!

Бакинский финал прошел на уровне, и это официально признали руководители в УЕФА. Но в Ереване упорно утверждают, что европейская структура пережила позор в азербайджанской столице, дескать, вся футбольная обстановка оказалась блеклой и бессодержательной. Интересно, если бы армянский футболист приехал, какой бы оказалась реакция Еревана? Это вопрос не на засыпку, а ради спортивного интереса.

Очевиден один немаловажный аспект широко раскручиваемой темы. Злопыхательство, коим армяне встречают все значимые события и повороты, так или иначе связанные с Азербайджаном, породило в них глубокий комплекс. Успехи конкурента это болезненный раздражитель, который всегда выходит им боком. Это и является причиной негодования в связи с принятием решения УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку.

Но армянам надо умерить пыл и приберечь иссякающие силы для предстоящих времен. Впереди ответственные футбольные игры Евро-2020, которые пройдут в Баку.

И снова восторжествует здоровый спортивный дух, а недоброжелателям, как и заведено, достанутся новые издержки и душевный кризис. Все объяснимо, нелегко быть в роли бедных родственников на праздниках жизни, даже если имеешь к ним отношение.

Особо завистливым снова будут мерещиться большие, престижные старты в Ереване. Если осилят, то почему бы и нет…

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az