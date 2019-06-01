Июнь в этом году будет жарче климатической нормы на 4-6 градусов, говорится в сообщении Минэкологии Азербайджана

Повышение температуры будет особенно чувствительным в первую декаду месяца. Так, в Баку и на Апшероне в отдельные дни месяца температура будет повышаться до +36 градусов (выше нормы на 4 градуса), в Нахчыване максимум составит +39 градусов (на 5 градусов выше нормы).

B предгорных и горных районах Малого Кавказа воздух прогреется до +36 градусов. B предгорных и горных районах Большого Кавказа максимум составит +35.

B центральных низменных района максимум составит +39 градусов (на 5 градусов выше нормы). B южных районах максимум составит +35, что также выше климатической нормы на 5 градусов.

Minval.az