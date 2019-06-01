Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть британского политика Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании. На это американский лидер намекнул в интервью газете The Sun, которое он дал перед началом трехдневного визита в королевство.

«Я очень заинтересован [выборами], я очень внимательно их изучал, знаю разных игроков на этом поле. Думаю, Борис отлично бы справился. Думаю, он на этом месте был бы великолепен», — рассказал Трамп, добавив, что всегда любил Джонсона и считает его хорошим парнем и талантливым человеком. «Обо мне и моей стране он тоже отзывался очень хорошо», — подытожил президент США.

Как отмечает газета, заявления американского лидера могут привести к серьезному осложнению отношений между странами, если Джонсон не займет пост председателя британского правительства.

Minval.az