В Сенате США подготовили законопроект, вводящий санкции против участников строительства газопровода «Северный поток – 2». Документ опубликован в базе Конгресса США.

Документом предлагается ввести не менее пяти видов санкций против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб «Северного потока – 2». Ограничения хотят ввести для судов, которые укладывают трубы на глубине примерно 30,5 м. Помимо этого, санкции могут ввести против страховщиков «Северного потока – 2». Среди возможных ограничений:

отказ от страхования или продления кредита,

отказ от выдачи лицензии на экспорт,

запрет на предоставление займов,

отказ в заключении госконтрактов,

запрет на работу с федеральными средствами или госдолгом США в качестве основного дилера.

Ранее документ был опубликован на сайте Сената США. Авторы предложил его назвать «Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года».

Minval.az