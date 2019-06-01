Турецкие авиалинии заявили о расторжении договора с армяно-турецким пропагандистским изданием «Agos» и решении не распространять еженедельное издание на своих стендах в аэропортах Турции и на борту самолета.

Турецкие авиалинии распространяли издание с 2013 года. О решении аннулировать договор стало известно накануне. Представители авиакомпании отказались комментировать причину расторжение договора.

Сообщается, что авиакомпания решила следовать рекомендациям властей Турции и не распространять издания антитурецкого характера.

Minval.az