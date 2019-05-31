Около 20 членов Исламской партии предприняли в пятницу попытку провести акцию протеста перед посольством Израиля в Баку.

Однако прибывшие на место силы полиции не допустили проведения акции, участники которой выкрикивали «Смерть США и Израилю!», «Свободу Карабаху!», «Свободу Гютсу !» (Иерусалим), сообщает Contact.

Участники акции сообщили, что якобы несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции Ясамальского района. Однако в Управлении полиции агентству Turan сказали, что в 27 отделение участников акции не доставляли.

Minval.az