Российский бизнесмен, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович все еще находится в Азербайджане.
По информации сайта Qafqazinfo, Абрамович вчера был замечен в одном из ресторанов, расположенных в Ичеришехер.
Российский бизнесмен, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович все еще находится в Азербайджане.
По информации сайта Qafqazinfo, Абрамович вчера был замечен в одном из ресторанов, расположенных в Ичеришехер.
Дата: 2019/05/31 17:31
Раздел: Азербайджан
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