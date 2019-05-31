Российский бизнесмен, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович все еще находится в Азербайджане.

По информации сайта Qafqazinfo, Абрамович вчера был замечен в одном из ресторанов, расположенных в Ичеришехер.

Minval.az