Российская общественность не сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом. Такое мнение высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

«Раза, наверное, четыре мы подходили к ситуации, когда нельзя было сделать шаг вперед, чтобы не решить вопрос [по безвизовому режиму] окончательно. И каждый раз Евросоюз откатывался назад. На наш резонный вопрос, как так получается и кто в этом виноват, начиналась привычная для еэсовских реалий карусель: попытки переложить ответственность друг на друга. Страны-члены Евросоюза — на Еврокомиссию, Еврокомиссия — на страны-члены. Еще Европейская внешнеполитическая служба, как новый институт, к этому хороводу подключилась, — сказал Чижов. — Это было задолго до Украины. А сегодня, я свое личное мнение скажу, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом».

А тут Владимир Чижов (он почти 15 лет представляет Россию в Евросоюзе) говорит, что россияне не хотят безвизового режима с ЕС. Почему? «Внутреннее ощущение». Полностью #НемцоваИнтервью: https://t.co/MVSWbv4gb6 pic.twitter.com/QT3ncK1BJI — DW на русском (@dw_russian) 30 мая 2019 г.

На уточняющий вопрос журналиста Жанны Немцовой о том, откуда он это знает, может быть, проводились опросы на тему безвизового режима, Чижов ответил: «Это мое внутренне ощущение, если хотите». Он пояснил, что оно основано «на той практике, которая есть».

«Во-первых, на основании соглашения о визовых упрощениях большинство тех, кто действительно был реально сильно заинтересован в оформлении себе въезда на территорию Шенгена, они эти визы получили, — добавил Чижов. — Второе, сложилась достаточно странная практика, когда российских граждан из стран Евросоюза выдают по запросу третьих государств для привлечения их в этих третьих государствах к ответственности. Было десятка полтора случаев».

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