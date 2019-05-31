Президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анджей Дуда провели в пятницу в Баку встречу в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

А.Дуда в четверг вечером прибыл с визитом в Азербайджан.

Minval.az