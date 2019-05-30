В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира. Об этом говорится в докладе проекта «Трезвая Россия», передает ТАСС.

Так, в прошлом году россияне выкурили 300 миллиардов сигарет. Отмечается, что в среднем курящие россияне выкуривают по 2 тысячи сигарет в год. В день российским мужчинам нужно примерно 20 сигарет, а женщинам — 15.

Более 20 процентов респондентов начали курить в подростковом возрасте (14-15 лет). Среди опрошенных в возрасте от 14 до 18 лет курят 40 процентов парней и около 7 процентов девушек.

В первую тройку рейтинга самых курящих стран также вошли Китай и Южная Корея — там выкуривают по 5,2 и 4,8 сигареты в день на душу населения. В рейтинге также присутствуют Япония, Турция, Германия, Индонезия, США, Филиппины и Индия.

Федеральный проект «Трезвая Россия» начал работу в 2012 году. Его цель — «создание общества, свободного от алкогольной и наркотической зависимости». К решению этой задачи проект привлекает различные общественные и политические силы.

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