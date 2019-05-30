Американские врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего сообщили, что выходили преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 граммов и была размером с большое яблоко.

Этот ребенок может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы, сообщает РИА Новости.

Девочка родилась в декабре 2018 года на 23-й неделе беременности​​​. Преждевременные роды были вызваны осложнениями при беременности. Врачами было установлено, что плод не набирает вес, а жизни матери угрожает опасность. Медики приняли решение о преждевременных родах.

Девочку выхаживали пять месяцев. Сейчас ребенок здоров.

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