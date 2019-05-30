В Будапеште перевернулось туристическое судно во время прогулки на Дунае, погибли семь человек. Судьба 19 человек неизвестна, их поиски продолжаются.

Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж. 33 человека были гражданами Южной Кореи, сообщает Yonhap со ссылкой на МИД страны.

Судно затонуло около 21:00 29 мая после столкновения с другим кораблем у моста Магрит недалеко от парламента Венгрии. Сейчас поиски осложняются плохой погодой и температурой воды в реке, пишет NYT. На месте находится министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.

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