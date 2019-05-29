Ютьюб-канал индийской компании T-Series, выпускающей музыку и фильмы, стал первым каналом в истории со 100 миллионами подписчиков, сообщает «Медуза».

В свою очередь, у второго по популярности ютьюб-канала, который ведет шведский блогер Феликс Чельберг (он же PewDiePie), насчитывается более 96 миллионов подписчиков.

Начиная с августа 2018 года PewDiePie и его поклонники вели борьбу с T-Series. Например, фанаты Чельберга покупали рекламу на Таймс-сквер с призывами подписаться на шведского ютьюбера.

В марте 2019 года канал T-Series впервые обогнал PewDiePie по числу подписчиков. За противостоянием двух каналов можно наблюдать в прямом эфире.

Minval.az