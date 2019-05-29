Генеральная прокуратура Литвы отозвала решение о прекращении расследования дела о январских событиях 1991 года. Об этом в среду сообщила журналистам представитель ведомства по связям с общественностью Элена Мартинонене.

«Решение о прекращении расследования, принятое 30 апреля ведущим дело прокурором, отменено вышестоящим прокурором», — сказала она.

Как пояснила Мартинонене, по мнению должностного лица, отменившего прежнее решение, следствию необходимо выполнить некоторые процессуальные действия. Однако какие именно действия имеются в виду, конкретизировано не было.

Возобновляемое расследование было выделено из основного дела в 2014 году. Согласно прокуратуре, в его рамках расследуются вероятные преступления против человечности и военные преступления. Детали не уточняются, сообщает ТАСС.

Основное дело о январских событиях более чем четвертьвековой давности находится в суде более трех лет. В марте текущего года был объявлен приговор.

В январе 1991 года в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона в гибели гражданских лиц обвинила советских военных и политическое руководство СССР.

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