Баку и Минск планируют довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд, заявил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.
«У нас ставится задача, чтобы в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда», — сказал Гандилов белорусскому телеканалу СТВ, передает «Интерфакс».
Он отметил, что это станет возможным за счет выхода государств на внешние рынки третьих стран и развитие кооперационных связей.
Посол подчеркнул также динамичное развитие двусторонних связей между Баку и Минском.
«Наши отношения развиваются стремительно во всех направлениях — и в экономике, и в политике, и в культурной областях», — подчеркнул посол.
По данным ГТК Азербайджана, товарооборот с Беларусью в 2018 году составил около $204 млн.