Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия поддержал принятие Избирательного кодекса. Об этом первый заместитель главы комитета Леонид Емец написал на своей странице в Facebook.

«Есть 18 голосов «за»! Избирательный кодекс прошел комитет!» — написал Емец.

Он уточнил, что до этого три месяца не набирался кворум, необходимый для поддержки законопроекта комитетом. «Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки — и солгал. Еще до выборов узнаем. Но верю, что закон все же примем», — добавил Емец.

О необходимости принятия Избирательного кодекса заявил в ходе инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский.

Депутатский проект Избирательного кодекса, предложенный Андреем Парубием, Александром Черненко и Леонидом Емцем, предусматривает открытые партийные списки на выборах в Верховную Раду и региональные законодательные собрания. Этот проект прошел первое чтение еще в ноябре 2017 года, однако с тех пор находился в парламентском комитете и не рассматривался парламентом.

Minval.az