Бывший полузащитник английских «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях от финала Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» и финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», а также поделился мнением об отказе армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна лететь на решающий матч в Баку по политическим мотивам.

«Я уверен, что будет хороший футбол, а вот ставок никогда не делал — не знаю, что это такое. Если же говорить о шансах команд, то на данный момент, мне кажется, они предпочтительнее у «Челси». Потому что у них состав сбалансированный во всех линиях. Думаю, они победят. Но финал есть финал. Думаю, что до серии пенальти здесь не дойдет, а игра завершится в основное время. Но в любом случае матч будет хорошим, потому что англичане играют в открытый футбол. Результативная ожидается игра».

Канчельскис отметил, что не понимает решение Мхитаряна отказаться лететь в Баку.

«Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол — поезжай и играй. Что за бред! Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают? Как бы не складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали… На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой! Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы. Я уже говорил такое, когда пять с половиной лет назад ушел из жизни великий футболист Илья Цымбаларь, выступавший за «Спартак», а представители клуба тогда побоялись ехать в Одессу на похороны. Побоялись, что убьют. Они открыто заявили, что боятся. Я тогда сказал, чтобы купили себе памперсы. Кто вас тронул бы? Человек посвятил жизнь «Спартаку», а не приехали. Когда он играл за «Спартак», тогда нужен был, а когда такая ситуация случилась, ни копейки денег не дали. Это ужасно. Клуб тогда безобразно себя повел. Болельщики только что-то собрали. Если человек хочет, он сделает все от него зависящее, а если уж испугался, то признайся, что ты трус. Я бы на месте руководства оштрафовал Мхитаряна за невыполнение профессиональных обязанностей. Если проиграют Лигу Европы, то виноват Мхитарян. Потому что не поехал и не помог команде».

Minval.az