Голкипер национальной сборной Азербайджана Салахат Агаев, которому предлагал перейти в свой состав «Кайрат», заключил новый контракт с «Нефтчи»из Баку, сообщает Sports.kz.

По информации СМИ, интерес к вратарю проявлял также «Сабах», но предложение «Кайрата» было более реальным. Алматинский клуб предлагал азербайджанцу оклад в 400 тысяч манатов (примерно 235 тысяч долларов США), однако в итоге Салахат Агаев решил принять новое предложение «Нефтчи». По озвучиваемым данным, хотя официально о заключении соглашения еще не объявлено, консенсус между игроком и клубом достигнут.

28-летний Агаев всю карьеру провел в чемпионате Азербайджана. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей, в которых 12 раз оставлял свои ворота сухими, и помог «Нефтчи» стать серебряным призером.

В составе сборной Азербайджана Агаев дебютировал в 2010 году и на данный момент сыграл за нее 18 раз.

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