В японском городе Кавасаки мужчина с ножом напал на группу школьниц на остановке автобуса. Об этом сообщает The Japan Times. В результате нападения 15 детей пострадали, один ребенок погиб.

Инцидент произошел утром 28 мая возле станции Ноборито. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого — мужчину 40-50 лет, который был ранен в шею. Позже он умер в больнице. По предварительным данным, он пытался покончить с собой после нападения на школьниц.

На месте преступления были найдены два ножа, которые использовал преступник. В полиции рассказали, что большинство жертв — ученицы начальной школы в возрасте от шести до 12 лет. По последним данным, 19 человек были ранены.

В результате нападения погибли 12-летняя школьница, а также 30-летний мужчина, который, предположительно, был отцом одной из учениц.

Minval.az