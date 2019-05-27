27 мая в Ереване состоялась встреча министра обороны Армении Давида Тонояна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шоффером (США), а также личным представителем Действующего председателем ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Тоноян отметил важность оперативной связи, установленной между политическим руководством Армении и Азербайджана в октябре 2018 года, вновь подчеркнув необходимость такой коммуникации между военным командованием сторон.

Глава Минобороны Армении пожаловался собеседникам «на проведение Азербайджаном широкомасштабных военных учений в мае, без заблаговременного уведомления мирового сообщества, а также на участившиеся в последнее время случаи нарушения режима прекращения огня, с задействованием снайперов».

Minval.az