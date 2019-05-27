В стартовавшую с космодрома Плесецк в РФ ракету Союз-2.1б попала молния. Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Рогозин у себя в Twitter.

Инцидент произошел спустя примерно 10 секунд после старта носителя, однако не помешал выполнению миссии. Молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты.

«Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — заявил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

Minval.az