Решение президента США Дональда Трампа отправить 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток может повысить риски в регионе. Об этом журналистам в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Что касается решения президента Трампа отправить 1,5 тыс. военнослужащих в дополнение к тем, кто уже развернут в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, вы знаете, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают», — отметил министр.

В этой связи он выразил надежду на то, что в Вашингтоне все-таки будут услышаны здравомыслящие голоса о безрассудности войны с Тегераном. «По крайней мере, у нас есть основания надеяться на это. Сегодня не все в американском руководстве одержимы агрессивными стремлениями», — подчеркнул Лавров.

Minval.az