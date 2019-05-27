Ашот Пашинян вместе со своими товарищами-солдатами приехал в Ереван «для переподготовки и скоро вернется в Карабах». Об этом на пресс-конференции сообщила супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

«Его приезд ни с чем не связан, он вернется в Карабах и продолжит службу. Это обычное явление. Наш сын служит, как простой солдат и ничем не отличается от своих сослуживцев», — важно сказала Акопян.

По ее словам, Ашот провел один день дома в рамках отпуска, который полагается ему по закону.

Напомним, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Ашот Пашинян, был вывезен на прошлой недели из оккупированного Нагорного Карабаха в Ереван на фоне напряженности между Ереваном и т.н. властями сепаратистского режима, и масштабных военных учений Азербайджана.

Minval.az