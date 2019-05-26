Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

Пятикратный чемпион мира стартовал с первой позиции и сумел довести гонку до победы, сообщает RT.

Вторым финишную черту пересёк голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, но штраф за столкновение с Хэмилтоном по ходу гонки отбросил его на четвёртую позицию.

Таким образом, гонщик Ferrari немец Себастьян Феттель стал вторым, а тройку призёров замкнул другой пилот Mercedes финн Валттери Боттас.

Хэмилтон упрочил лидерство в зачёте пилотов — 137 очков. За ним располагается Боттас — 120 очков. Феттель замыкает тройку с 82 очками.

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