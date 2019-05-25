Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов в интервью CNN выразил свое мнение по поводу отсутствия в финальном матче Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» армянского полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна.

На вопрос о том, мог ли Азербайджан дать большие гарантии для безопасности игрока, Рагимов ответил так: «Большие? Что вы имеете в виду, когда говорите «большие»? Больше, чем гарантии? Больше 100%? Мы предоставили ему те гарантии безопасности, которые совпадают с нашими представлениями о том, какими они должны быть. Что еще мы должны были сделать?», — сказал он.

«Может, нам стоило послать за ним частный самолет и привезти в Баку в окружении двух F-16? Я не знаю, что еще мы могли сделать», — подчеркнул Рагимов.

«УЕФА и «Арсенал» получили от нас все возможные и невозможные документы с гарантиями. Я сам подписывал письмо с государственными гарантиями безопасности для Мхитаряна. Такие же письма были отправлены со стороны нашей футбольной ассоциации и всех структур, отвечающих за безопасность», — цитирует его слова сайт azerisport.

На вопрос о том, связывался ли он с самим игроком, Рагимов ответил: «Нет, у меня нет его номера. Но наш посол в Великобритании выступил с инициативой побеседовать с игроком, но она не нашла отклика у самого Мхитаряна».

Также у Рагимова спросили, будут ли ограничения для фанатов из Армении и армянских корней, которые захотят приехать в Баку на матчи ЕВРО-2020. «Мы никогда не ставили никаких препонов для лиц армянской национальности во въезде в Баку. Все, о чем мы просим их, это сделать запрос о получении визы заранее. Это все, чем для них отличается процедура получения визы от остальных», — заключил он.

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