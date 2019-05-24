Глава Высшего судебного совета (ВСС) Армении Гагик Арутюнян подал заявление о своей отставке. Об этом сообщает News.am со ссылкой на заявление Арутюняна.

По словам Арутюняна, он не считает свое дальнейшее пребывание в должности целесообразным после начала очередной волны протестов в стране, направленных на этот раз против судебной власти. В своем прощальном обращении он пожелал коллегам удачи и «дальнейшей плодотворной работы в деле становления независимой судебной власти». Также он выразил уверенность, что после отставки у него будет больше времени для международной деятельности.

Вскоре после этого заявление об отставке подал также и брат экс-главы ВСС генерал-лейтенант Арзуман Арутюнян, который занимал пост заместителя директора Совета национальной безопасности Армении.

Minval.az