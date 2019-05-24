В США рыбаки сняли на видео схватку с опасной 181-килограммовой акулой, сообщает Daily Star.

Американцы Джошуа Джоргенсен и Райан Нитц занимаются спортивной рыбалкой и снимают свои приключения на видео. Накануне на своем YouTube-канале они опубликовали ролик со схваткой с самой опасной акулой.

Парни рыбачили на реке во Флориде, когда увидели акулу. Рыбаки решили, что им непременно необходимо выловить рыбу. Хищник мгновенно схватил наживку и оказалось, что это одна из самых опасных акул в мире — бычья или тупорылая акула. Парни сняли на видео, как они достают свой 181-килограммовый улов. Рыбаки сфотографировались с хищником и отпустили его.

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