«Сбылась давняя мечта армян. К сожалению, среди наших соотечественников есть и те, кто этому радуется. Я не хочу обвинять азербайджанцев, проживающих здесь. Я осуждаю тех азербайджанцев, которые вышли и сказали – это сделали мы, правильно сделали. Потому что нельзя относиться так друг к другу на чужбине. Это нехорошо».

Об этом в интервью агентству «Онлайн» заявил азербайджанский блогер Фуад Аббасов, находящийся в настоящее время в Центре временного содержания мигрантов в городе Королев Московской области.

Блогер рассказал о том, как его задержали российские силовики 16 мая.

«Здесь я могу находиться 10 дней. Сегодня уже проходит неделя. Меня задержали на прошлой неделе в четверг. Слышал, что в прессе пишут, что якобы при проверке документов у меня их не оказалось, поэтому меня и задержали. Это было не так. 16 мая примерно в 11:00 я вышел из дома за хлебом. В подъезде здания меня задержали три человека в гражданском, начали нападать на меня. Я подумал, что это налет, и начал им сопротивляться. Думаю, любой человек отреагировал бы так же. Их было трое, я один. Ускользнув из их рук, я вышел на улицу и крикнул «позовите полицию». В это время один человек в костюме подошел ко мне и сказал, что они и есть полиция, а задержавшие меня люди являются их сотрудниками. И при задержании, и в отделении полиции со мной обращались грубо. Мне дали документ на подпись. Там было написано, что мое разрешение на проживание в России аннулировано. Но, повторюсь еще раз, меня об этом не предупреждали. Я потребовал у них документ, подтверждающий этот факт, чтобы понять, когда мое разрешение на проживание было аннулировано. Мне сказали, что этот документ я смогу потребовать в суде. Затем меня посадили в полицейскую машину. Фото в машине в соцсетях они распространили сами, потому что процесс снимался на видео. Меня отвезли в суд города Химки. Там было сказано, что при задержании у меня не было документов, а разрешение на мое проживание в России аннулировано. Я выразил несогласие с этим. Я потребовал у судьи показать мне документ об аннулировании, и пояснить, на каком основании вид на жительство было аннулировано. Я сказал, что такого документа у них нет. Судья не отреагировал на мои слова, удалился на совещание, затем вернулся и огласил свое решение. Затем меня привезли сюда – в Центр временного содержания мигрантов в городе Королев Московской области. Пять дней ко мне никого не подпускали. Не разрешали сделать звонок. И только 21 мая мне разрешили поговорить по телефону», — рассказал Аббасов.

Комментируя сообщение о том, что он, зная о запрете на въезд в Россию, незаконно въехал в страну через Беларусь, блогер сказал, что «все это вранье» и он «прилетел в Москву из Баку».

«Прилетел в аэропорт Шереметьево, даже сделал фото и опубликовал его в соцсетях. Информация о моем въезде в Россию через Беларусь является фейком. В аэропорту на границе отмечают в паспорте въезд и выезд. Могу показать это. 17 мая в суд от моего имени пошел мой адвокат Эльман Пашаев. Он потребовал показать письменное разрешение о запрете. Они не показали его адвокату, сказали, что об этом есть внутреннее решение», — отметил он.

Как вы приехали в Москву, если у тебя был запрет на въезд в Россию? Потому что, как говорят, тебе уже тогда поставили отметку «СТОП»?

Отвечая на этот вопрос, Аббасов сказал: «Да, в то время в прессе шла информация о том, что мне поставили отметку «СТОП» на въезд в Россию. Я прилетел в Москву, чтобы проверить эту информацию. На границе я не встретил каких-либо препятствий. Я подал в суд на структуру, которая, как сообщали СМИ, поставила отметку «СТОП» на мой въезд в Россию. Чтобы узнать, правда это или нет. Если это правда, то пусть они обоснуют свое решение. Если это неправда, то пусть скажут, что это не так, а суд примет решение в связи с этим, чтобы на основании этого решения я свободно въезжал на территорию России и выезжал. 18 апреля мы обратились в суд. На 7 мая было назначено первое предварительное заседание. Сказали, что распространившиеся сообщения — правда. На суде я потребовал показать официальный документ о запрете на въезд в Россию. Сказали, что при них такого документа сейчас нет, будет на следующем заседании. 17 мая в 11:00 состоялось следующее заседание, а 16 мая меня задержали».

По его мнению, главной причиной его нахождения в центре временного содержания для мигрантов является несвоевременный выезд из страны, незаконное пребывание в России, несмотря на отмену разрешения на ПМЖ в России: «Меня держат здесь для того, чтобы я принудительно покинул страну. Разговоры о том, что я приехал в Россию из Беларуси – плод фантазии. В обвинении нет ни одного слова о Беларуси. Сказали, что 17 марта разрешение было отменено. По закону, я должен был покинуть страну в течение 15 дней. Но меня не предупреждали об этом. Не говорили, что разрешение на проживание в России отменено и я должен в такой-то срок покинуть страну».

Комментируя обвинения относительно того, что он был задержан «по подозрению в разжигании вражды на национальной почве», Аббасов сказал, что за период его задержания никто и слова не сказал ему об этом.

«Вопрос «разжигания на национальной почве» — «голубая» мечта руководителя «Азеррос» Мехрибан Садыговой. Она сама лично сказала мне, что я якобы сею вражду между проживающими в России армянами и азербайджанцами, что на меня будет подана жалоба в официальные органы России. Я заявил, что если я делаю такое, то до меня это делали Бабаян и Багдасарян. Почему же на них не жалуешься? Они долгое время занимаются этим».

Далее блогер отметил, что его «главный протест сегодня против сотрудников управления МВД России по городу Химки».

«Если мой документ о постоянном проживании в России был отменен, то полиция должна была предупредить об этом. Никакого предупреждения ни по почте, ни по телефону не было. Вдруг пришли и забрали меня с порога дома, увели в полицию. Хочу рассмотрения этой жалобы. Также мы обратились в высшие судебные инстанции в связи с восстановлением моего вида на жительство в России. 28 мая я буду депортирован в Азербайджан. Но пока билет для моего отъезда в Азербайджан не куплен», — резюмировал он.

Minval.az