Художница из Санкт-Петербурга Ирина Романовская прославилась тем, что рисует портреты известных людей, используя вместо кистей собственную грудь.

Очередная ее работа-карикатура посвящена журналисту Владимиру Соловьеву. Женщину возмутили слова телеведущего, назвавшего «бесами» жителей Екатеринбурга, митингующих против строительства церкви в сквере. На картине Романовской Соловьев предстал в образе беса.

— Неуважаемый Владимир Соловьев, ведете Вы себя очень нехорошо — пользуясь своим служебным положением, вы оскорбляете и унижаете людей. Нарисовала Вас бесом, так как считаю, что за базар нужно отвечать, — передает слова Ирины портал Piter.tv.

Художница призвала журналиста извиниться перед жителями Екатеринбурга.

Minval.az