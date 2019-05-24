В Санкт-Петербурге после проверки администрации Василеостровского района временно закрыли кафе «Добродомик», где пенсионеров кормили бесплатными обедами, передает «Бумага» со ссылкой на основательницу проекта Александру Синяк. По ее словам, чиновников не удовлетворило граффити, нарисованное на фасаде кафе накануне.

«Меня в то время в кафе не было. [Мне рассказали, что] за граффити [проверяющие] назначили нам штраф. Потом они пошли проверять кафе. Нам дали штраф за то, что наша согласованная вывеска, которую делал город, „не в том цветовом формате“. Когда они зашли за бар, обнаружили вещи, оставшиеся после „Добромаркета“, на котором раздавали бабушкам вещи. За это тоже назначили штраф. Другой штраф назначили за то, что сотрудница выносила три мешка мусора: пока несла два, один оставила у входа. Общий штраф составляет 700 тыс. рублей», — рассказала Синяк.

Она добавила, что готова выплатить штраф только за оставленный мусор у входа.

По ее словам, постановлением чиновников кафе закрыто с 15:00 23 мая. Синяк договорилась встретиться с представителями администрации 27 мая, поэтому, как минимум до 28 мая бесплатные обеды для пенсионеров проводиться не будут.

В администрации Василеостровского района информацию пока не прокомментировали.

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