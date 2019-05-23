Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо считает, что выиграл первый бой у американца Флойда Мейвезера.

«Очень важно провести матч-реванш с Флойдом. Некоторые фанаты до сих пор сомневаются, кто же там на самом деле победил. Лично я считаю, что заслужил победу. Но, как уже сказал, я уважаю решение судей. Потому мы хотим провести реванш: у людей остались большие вопросы», — cказал филиппинец в эфире Fox Sports.

Первый поединок между Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. По итогам 12-раундового боя судьи отдали победу американцу.

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