В Японии приложение Digi App, одна из функций которого — отпугивание извращенцев в общественном транспорте, скачали почти 240 тысяч раз. Об этом пишет Japan Times.

Токийская полиция, выпустившая приложение несколько недель назад, отмечает, что количество скачиваний программы «неожиданно большое». Каждый месяц число загрузок растет в среднем на 10 тысяч, отметили в ведомстве.

Digi App борется с нарушителями двумя способами: издавая на высокой громкости звук сирены или выводя на экран сообщение «Рядом со мной извращенец. Помогите», и повторяя эту фразу «голосом». Само приложение выпустили еще три года назад, но функцию отпугивания добавили позже.

Мужчины, которые щупают женщин в общественном транспорте, большая проблема в Японии, хотя явление встречается и во многих других странах. Так, за 2017 год в токийском метро зарегистрировали 900 подобных случаев. При этом обычно жертвы непристойного поведения слишком боятся сообщить о произошедшем, поэтому цифра может быть больше.

Некоторые специалисты считают, что в Японии распространенность этого явления связана с укоренившимся убеждением о «превосходстве» мужчины над женщиной. Извращенцам, которых поймает полиция, грозит штраф 500 тысяч йен ($5,5 тысячи) и до 10 лет тюрьмы, если они угрожали жертве.

Для борьбы с нарушителями в Японии еще в начале 2000-х пустили вагоны поездов только для женщин. При этом официальных правил, которые запрещали бы в вагонах ехать мужчинам, нет. Мужчины часто проводят акции протеста против «женских» вагонов, считая это формой дискриминации.

Minval.az