Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг, 23 мая, на украинском форуме интернет-деятелей IForum в Киеве, сообщает «Корреспондент».

Во время выступления Зеленский заявил, что на IForum приятней, чем на Банковой и поблагодарил за приглашение.

Он также извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на события придумает альтернативу рамочному контроля.

Украинский форум интернет-деятелей iForum является общественным движением, созданным группой энтузиастов. Он посвящен проблемам развития интернета и охватывает весь спектр связанных с ним вопросов.

В нем участвуют люди, заинтересованные в развитии технологий, бизнеса и интернета вообще.

Minval.az