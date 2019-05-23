Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Каменских отметила, что никогда не хотела выставлять чувства напоказ, но теперь готова поделиться важным событием с поклонниками. Она также поблагодарила мужа за то, что он долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» — написала певица.

Дуэт «Потап и Настя» образовался в 2006 году. В 2017 году участники приостановили деятельность группы и начали сольную карьеру.

Minval.az