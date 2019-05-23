Разделит ли он судьбу своих сотрудников, подвергавшихся в Ереване нападениям?

Год назад, в разгар своего «дымб-дымб-ху» на ереванских улицах, Никол Пашинян весьма бойко использовал прозападные лозунги и европейские флаги, попутно обещая «европейский поворот» в политике Армении. Затем, убедившись, что при нынешнем уровне зависимости от Москвы во всем, начиная от военной сферы и заканчивая экономикой, никакие «повороты» и прочая «правосубъектность» Армении не светят, резко сменил риторику и уже по «горячим следам» победы митингующих старательно уверял, что его революция «не имела внешнеполитической повестки дня».

Но теперь, когда кресло под Пашиняном отчетливо зашаталось, «внешнеполитическая» риторика в Армении вновь на повестке дня — вплоть до того, что местные «западники» принялись за активные поиски «российских агентов влияния». Так, ереванская «Лрагир» старательно публикует пост, которым разразился в Фейсбуке некий Александр Кананян, проживающий сейчас в оккупированном Кельбаджарском районе. Сей субъект не жалеет эпитетов в адрес Модеста Колерова, главного редактора «Регнума». Тут тебе и «деятельность Модеста Колерова окончательно перешла и попрала все допустимые и терпимые нормы и рамки», и «агент влияния, любящий представляться местной политически полуграмотной публике в качестве влиятельного и чрезвычайно приближенного к кремлевской администрации эмиссара», который, «пользуясь преступным попустительством и содействием» оккупационного режима, «ведет де-факто подрывную пропаганду». Оказывается, Колеров говорит о том, что «миацум», то бишь «воссоединение» Карабаха с Арменией, невозможен и нежелателен, что избежать компромиссов и ввода миротворцев не удастся, и самое главное, что надо сохранить «отдельную субъектность «Арцаха» под протекторатом РФ». А заканчивается все призывом к политическому руководству Армении «предпринять необходимые меры по пресечению деятельности иностранного гражданина Модеста Колерова»: «Въезд Модеста Колерова на территорию Армении должен быть запрещен!»

Конечно, можно отмахнуться. Кананян не представляет никого, кроме самого себя. Но его опус публикует издание, которое многие эксперты считают этаким «рупором» пашиняновского «ближнего круга» или во всяком случае его прозападного крыла. А значит, вряд ли речь идет о чьем-то «частном мнении».

Безусловно, прежде всего Колерову, Кананяну и им подобным надо бы напомнить: территориальная целостность Азербайджана не является и не будет предметом переговоров. В переводе с дипломатического, в Москве могут, конечно, мечтать о такого рода «протекторате», но, во-первых, решает это не Колеров и тем более не Бако Саакян. А в Азербайджане на такое по понятным причинам не согласятся. Но это, похоже, Колерова и тех, кто за ним стоит, волнует мало. «Наезд» на Колерова обнародован на фоне нарастающего политического кризиса в Армении, где «карабахский клан» открыто намекает на поддержку Москвы, а Пашиняну и его команде надо хоть что-то этому противопоставить. К тому же Колеров — опытный и опасный «игрок». В 2005—2007 годах он действительно занимал пост начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям и, по некоторым данным, отвечал в команде Путина как раз за предотвращение «цветных революций» на пространстве бывшего СССР. На деле, впрочем, агентство «Регнум» по большей части занималось (и занимается) разного рода информационными провокациями, в том числе направленными против Азербайджана. Оно с завидной регулярностью публиковало опусы сепаратистов вроде Фахраддина Аббасова, Аликрама Гумбатова и т.д. Пост советника Путина Колеров покинул на фоне нешуточного скандала. В Баку ставили вопрос ребром: если вся та провокационная муть, направленная на поддержку сепаратистских группировок в Азербайджане, которую публикует «Регнум» — это частное мнение, то что носитель этого частного мнения делает в команде Путина? А если Колеров — советник Путина, то надо ли воспринимать статьи в «Регнуме» как часть политики РФ и делать соответствующие выводы? Администрацию Путина Колеров покинул, но свои связи в Кремле вряд ли «обнулил». Несколько месяцев назад Колеров отметился в «войне утечек» на армянском поле, при помощи которой Россия срывала переговоры по карабахскому урегулированию на основе «плана Болтона». И если теперь, на фоне нынешнего витка кризиса, когда премьерское кресло Пашиняна, скажем так, «качается снаружи и трясется изнутри», Колеров вновь заявил о себе, то у команды «народного премьера» есть повод нервничать.

И что же, перепечатанное в армянском издании частное мнение — это весь «наш ответ Чемберлену», то бишь Колерову? Или Пашинян осмелеет настолько, что действительно закроет Колерову дорогу в Армению?

А вот здесь не обойтись без небольшой ретроспективы. Весной 2012 года ереванский медиа-бомонд взорвала новость: жестоко избит редактор ереванского бюро ИА Regnum Рубен Грдзелян. К тому же били его в присутствии матери, двух несовершеннолетних детей, племянника и супруги, которая находится на 9-м месяце беременности, да еще среди участников избиения оказался прокурор по надзору за законностью следствия Котайкской области Армении Мовсес Манрикян. Дело пытались свести к бытовому инциденту: мол, дети журналиста помешали выехать со двора автомобилю, за рулем которого сидел сын прокурора, вспыхнула перепалка, которая закончилась «на кулаках». Но дело было в 2012 году, когда «команда» Сержа Саргсяна вела переговоры о подписании с ЕС соглашения об ассоциации, это не нравилось Москве, и на таком фоне попытки свести избиение журналиста «Регнума» к «бытовому инциденту» не ахти как убедительны.

К тому же это был уже не первый инцидент с «регнумовцами». В ночь на 30 апреля 2009 года в Ереване сначала избили, а затем выстрелили в голову Аргишти Кивиряну — координатору информагентства Armenia Today. Ереванские наблюдатели тут же вспомнили: Аргишти Кивирян — брат шеф-редактора закавказской редакции информагентства «Регнум» Арменики Кивирян. А в марте того же года, то есть как раз перед тем, как Кивирян получил пулю в голову, небезызвестный Игорь Мурадян опубликовал пространный опус под заголовком «Позиция России в развитии политической ситуации Самцхе-Джавахетии и приключения мальчика Аргишти». Как рассказывал тогда Мурадян, Аргишти Кивирян, поработав в «Голосе Армении» и агентстве «Снарк», затем попал в поле зрения…Модеста Колерова. Тогда шеф-редактор «Регнума» и бывший советник Путина пытался «наставить «карабахское руководство» на «пусть истины» и подвести к мысли присоединиться к организации непризнанных государств СНГ». А еще подтолкнуть Армению к более решительной поддержке сепаратистов в грузинской Джавахетии, на что в Ереване по понятным причинам не решились, прекрасно понимая, чем обернется для Армении закрытие еще и границы с Грузией. И да, дело было вскоре после президентских выборов 2008 года, когда Сержу Саргсяну «нарисовали победу» только при помощи бесстыдных фальсификаций, а потом расстреляли на ереванских улицах участников митинга протеста против такого «передергивания голосов». Так что «западники» вполне могли рассчитывать на реванш и выбивали «сильные фигуры» в пророссийском лагере.

И уж точно не стоит забывать о существующих в Армении традициях политического террора, в том числе на внутриполитической арене. И победа Левона Тер-Петросяна, и отстранение от власти армянских коммунистов, и «ползучий переворот», в ходе которого «отстраняли» уже Левона Акоповича, сопровождались целой серией покушений и убийств «тяжелых фигур» армянской политики. «Парламентский теракт» 1999 года и существование в Армении такой партии, как «Сасна Црер», тоже говорит о многом. Так что если теперь в команде Пашиняна «занервничали» и публикуют такие вот «обвинительные тексты» в адрес Модеста Колерова, то ему действительно лучше позаботиться о своей безопасности. Другой вопрос, как отреагирует на происходящее Москва, если в качестве мишени очередной такой «акции» действительно будет выбран Модест Колеров или кто-то из его «команды». Впрочем, в 1977 году, после взрывов в московском метро, спецслужбы тогдашнего СССР отказалась от «зачистки» всей сети армянского террора и предпочли договориться с его устроителями. Так что и здесь «возможны варианты». Особенно если в Москве посчитают Колерова «расходным материалом».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az